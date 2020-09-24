Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, Azdavay ilçesi Hoca köyünde Y.M'nin evine operasyon düzenlendi.
Ekipler, evde ve bahçede yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar, 19 kök kenevir, 40 gram kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Evde bir maskenin üzerine de kubar esrar konulduğu görüldü.
Y.M'nin gözaltına alındığı operasyon anı da görüntülendi.