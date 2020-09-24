  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:25:53 -
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, Azdavay ilçesi Hoca köyünde Y.M'nin evine operasyon düzenlendi.

Ekipler, evde ve bahçede yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar, 19 kök kenevir, 40 gram kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Evde bir maskenin üzerine de kubar esrar konulduğu görüldü.

Y.M'nin gözaltına alındığı operasyon anı da görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun Ilıcalı'dan Diriliş Ertuğrul hamlesi
Medya

Acun Ilıcalı'dan Diriliş Ertuğrul hamlesi

TRT'nin izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp Bey rolünü oynayan Engin Öztürk, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı..
Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi
Gündem

Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda telefonda Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye Kosova’nın Kudüs’te elçilik açma ka..
Kriz çıkaracak hamle! İran, ABD uçak gemisini hedef aldı
Dünya

Kriz çıkaracak hamle! İran, ABD uçak gemisini hedef aldı

İran, ABD'nin uçak gemisini vurmak için nişan aldı. ABD'ye ait USS Nimitz uçak gemisi ve beraberindeki filo, İran Devrim Muhafızları tarafın..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı