Kastamonu'da traktör devrildi: 2 yaralı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.01 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
Kavak köyünde meyvelerini sulamaya giden Niyazi Çapar'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Niyazi ve yanında bulunan eşi Ürkiye Çapar, yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ürkiye Çapar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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