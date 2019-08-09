Kastamonu'da trafik kazası: 6 yaralı Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Uluslararası D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul yönünde yaklaşık 8 kilometre araç kuyruğu oluştu

KASTAMONU(AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Sefa Cansız (22) yönetimindeki 34 AIU 25 plakalı otomobil, Uluslararası D-100 kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde önünde seyreden Caner Dinç (26) idaresindeki 04 D 6350 plakalı tıra çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Mustafa Emir (2), Cemre Yağmur (7), Songül Şahin (27), Nurgül Cansız (22) ve Ali Şahin (30) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan, Nurgül Cansız ve Ali Şahin burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle, Uluslararası D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Bayram nedeniyle yoğun trafiğin yaşandığı yolda yaklaşık 8 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Tosya Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri tarafından temizlenen yol ulaşıma açıldı.

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