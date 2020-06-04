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Aktüel

Kastamonu'da tefecilik operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-06-04 00:28:09 -
Kastamonu'da tefecilik operasyonu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hacıköy'de tefecilik yaptığı öne sürülen K.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, seri numarası silinmiş tabanca ve 52 mermi ile gümrük kaçağı kurusıkı tabanca, borçluların isimleri ve borç miktarlarının yazılı olduğu not defteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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