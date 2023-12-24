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Yerel Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara
Yerel

Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara

Yeniakit Publisher
2023-12-24 20:48:00 -
Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim veren okullar 1 gün tatil edildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla 25 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

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