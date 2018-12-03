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Kastamonu'da sürücülere bir ayda 1 milyon 339 bin lira ceza

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz kasım ayında sürücülere 1 milyon 339 bin 822 TL’lik cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:00
Kastamonu'da sürücülere bir ayda 1 milyon 339 bin lira ceza

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, kentte geçtiğimiz kasım ayında sürücülere 1 milyon 339 bin 822 TL’lik cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı Kasım ayında, polis sorumluluk bölgesinde 38 yaralamalı, 68 de maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 90 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Kasım ayı içerisinde 3 bin 273 plaka, bin 454 sürücü ile 1 yolcuya cezai işlem uygulandığı ve ceza gören alkollü sürücü sayısının ise 32 olduğu belirtildi. Sürücülere kesilen toplam ceza miktarının ise 1 milyon 339 bin 822 TL olduğu açıklandı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:00
  1. Kastamonu'da sürücülere bir ayda 1 milyon 339 bin lira ceza
  2. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü
  3. Trafik cezası

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  • Paraya sıkışıkParaya sıkışık46 dk önce
    Arabayla yolda200km hızla giden bürokratmış siyasetçiymiş valiymiş bunlar varmı milyonluk cezaya katkısı olan yoktur kesin onlar vatan milletişiyle hem hal oluyorlar sn emniyet müdürlüğü. Sakın onlara ceza yazmayınkıyılara köşelereradar araçlarını tuzaklayın bizim gibi balıkları 70km hızlaen üst seviyeden cezayı kilitleyin Çünkü biz hak ediyoruz.
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