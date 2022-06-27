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Gündem Kastamonu'da su baskını! Evlerinde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı
Gündem

Kastamonu'da su baskını! Evlerinde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 21:53:00 -
Kastamonu'da su baskını! Evlerinde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Azdavay ilçe merkezinden geçen Devrekani Çayı taştı. Taşkın nedeniyle ilçe merkezinde bazı binaların bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Belediye ekipleri, Devrekani Çayı üzerinde bulunan Çevlik Köprüsü'nü tıkayan ağaç parçalarını temizleyerek suyun akmasını sağlamaya çalıştı.

Ekipler, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir binada su baskını nedeniyle mahsur kalan iki kişiyi de kepçe yardımıyla alarak güvenli bölgeye götürdü.

Belediye, ayrıca çay kenarında aracı bulunanların araçlarını kaldırmaları ve vatandaşların çay kenarına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

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Yorumlar

isimsiz

selden etkilenen gerekli önlemleri almayan il ilçe kasabaların belediye başkanı Ekrem İmamoğlu değil mi?
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