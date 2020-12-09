  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Aktüel

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:48:28 -
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan katıldığı televizyon programında canlı yayında fenalaştı. Ceyhan'ın sağlık durumu merak edilirken konuyla ilgili açı..
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi
Spor

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynana PSG-Medipol Başakşehir maçında temsilcimizin yardımcı antrenörünü Pierre Webo'ya 4. hakem tarafından yapıla..
Mahkemeden Trump'a itiraz
Dünya

Mahkemeden Trump'a itiraz

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de cihazlara indirilmesini yasaklamaya yöneli..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay