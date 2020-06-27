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Aktüel

Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:39:34 -
Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki Musa Turan, Candaroğulları Mahallesi Şehit Serkan Meşe Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Turan'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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