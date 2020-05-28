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Aktüel

Kastamonu'da sarımsak pazarı temmuzun ilk haftasına kadar kapatıldı

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal: - "Sarımsak pazarında diğer sarımsakların satışına izin vermemek amacıyla mayıs ile temmuz arasında sarımsak pazarını kapatıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:05:44 -
Kastamonu'da sarımsak pazarı temmuzun ilk haftasına kadar kapatıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun sarımsağı ile ünlü ilçesi Taşköprü'nün Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçedeki sarımsak pazarının temmuz ayının ilk haftasına kadar kapalı olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü'de şubat ve mart aylarında ekilen sarımsak, temmuz başlarında hasat ediliyor.

Raf ömrü 10 ayı bulan Taşköprü sarımsağının satışı da nisan ayı sonunda tamamlanıyor.

Belediye Başkanı Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her yıl ortalama 25 bin ton sarımsak üretildiğini söyledi.

Nisan ayı sonunda Taşköprü sarımsağının satışının sona erdiğini ifade eden Çatal, "Mayıs ayında sarımsak bittiği için sarımsak pazarını kapatıyoruz. Temmuzun ilk haftası tekrar açıyoruz. Sarımsak pazarımız şu an kapalı. Sarımsak pazarında diğer sarımsakların satışına izin vermemek amacıyla mayıs ile temmuz arasında sarımsak pazarını kapatıyoruz." diye konuştu.

İlçede sarımsak üretiminde 4 bin kişinin çalıştığını dile getiren Çatal, sektörde çalışan sayısını gelecek yıllarda iki katına çıkarmayı planladıklarını belirtti.

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