  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kastamonu'da şap ve şarbon karantinası! 16 köye giriş çıkışlar kapatıldı
Gündem

Kastamonu'da şap ve şarbon karantinası! 16 köye giriş çıkışlar kapatıldı

Kastamonu'da şap hastalığının görülmesi üzerine 16 köyde karantina uygulanırken, giriş çıkışlar kapatıldı. Hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşabileceği belirtilirken, canlı hayvan pazarı ise kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 15:58:00 -
Kastamonu'da şap ve şarbon karantinası! 16 köye giriş çıkışlar kapatıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağışehirören ve Yukarışehirören köyünde şap hastalığı görüldü. Şap hastalığının görülmesiyle birlikte Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın görüldüğü köylerde giriş ve çıkışları yasakladı.

Hayvan pazarı kapatıldı

Ayrıca Taşköprü'nün Aşağışehirören ve Yukarışehirören köylerinde yaklaşık 2 kilometrelik alanda karantinaya alındı. İki köyün karantinaya alınmasının ardından tedbir amacıyla Taşköprü Canlı Hayvan Pazarı da ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Giriş çıkışlar kapatıldı

Öte yandan, Kastamonu'nun merkeze bağlı Kuzyaka bölgesinde 14 köyde şarbon hastalığı görüldü. Hastalığın görülmesiyle birlikte Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı ekipleri, Kuzyaka bölgesinde bulunan 14 köyü karantinaya alarak giriş çıkışları yasakladı. Şarbon hastalığının hayvanlardan insanlara geçebilen özellikle akciğer ve deriyi etkileyen bir hastalık olmasından ötürü Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması yaptı. Ev ev gezen filyasyon ekipleri, temasta bulunan ya da hastalık belirtisi görülen vatandaşları takibe alarak tedavilerinin yapılmasını sağladı. Kuzyaka bölgesinde alınan tedbir ve önlemler sonrasında hastalığın etkisini yitirmesi ile birlikte karantina uygulaması kaldırıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23