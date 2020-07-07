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Aktüel

Kastamonu'da polisin kovaladığı otomobil ile ekip aracı duvara çarptı

Kazada 3 polis memuru ile otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 01:55:50 -
Kastamonu'da polisin kovaladığı otomobil ile ekip aracı duvara çarptı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil ile onu takip eden çevik kuvvet minibüsü istinat duvarına çarptı. Kazada 3 polis memuru ile otomobil sürücüsü yaralandı.

T.B'nin kullandığı 06 KUY 16 plakalı otomobil, Kuzeykent Mahallesi'nde, polisin "dur" ihtarına uymadı. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri otomobili takibe aldı.

Otomobil ile bir polis memurunun kullandığı minibüs, Kuzeykent Kavşağı'ndaki istinat duvarına çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü T.B. ile polis memurları A.K, S.Ö. ve M.G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, polis memurlarından A.K'nin ayağının kırıldığı, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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