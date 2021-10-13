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Yerel Kastamonu'da polis servisi devrildi! 12 polis yaralı
Yerel

Kastamonu'da polis servisi devrildi! 12 polis yaralı

Kastamonu'da polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:11:00 -
Kastamonu'da polis servisi devrildi! 12 polis yaralı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirleme göre 12 polis yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 12 polis yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor.

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