  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kastamonu’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:04:43 -
Kastamonu’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde Erdal Kalaycı idaresindeki 34 ER 0952 plakalı otomobil, Araç ilçesine bağlı Cezaevi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Abdurrahman, Erkan, Ayşe ve 13 yaşındaki Semih Kalaycı yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı