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Aktüel Kastamonu'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Kastamonu'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:06:29 -
Kastamonu'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Toykar'ın kullandığı 37 BK 869 plakalı otomobil, Rauf Denktaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Batuhan Karayel, olay yerinde yaşamını yitirdi, Hakan Toykar yaralandı.

Toykar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayel'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.


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