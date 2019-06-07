Kastamonu'da otomobil devrildi... Yaralılar var Kastamonu'da İnciğez köyü Çiftlik mevkisinde devrilen otomobilin içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Mustafa Demirci (39) idaresindeki 37 AN 501 plakalı otomobil, İnciğez köyü Çiftlik mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Nuriye (35) ve Tuğba Demirci (10) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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