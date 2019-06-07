Kastamonu'da otomobil devrildi... Yaralılar var
Kastamonu'da İnciğez köyü Çiftlik mevkisinde devrilen otomobilin içinde bulunan 3 kişi yaralandı.07 Haziran 2019 Cuma 17:01
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mustafa Demirci (39) idaresindeki 37 AN 501 plakalı otomobil, İnciğez köyü Çiftlik mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Nuriye (35) ve Tuğba Demirci (10) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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