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Yerel Kastamonu'da orman yangını
Yerel

Kastamonu'da orman yangını

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği alevler fazla yayılmadan söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:59:00 -
Kastamonu'da orman yangını

Yaz ayı boyunca sürekli devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Sorkuncuk Köyü sınırları içerisinde yer alan Fındıcak Mahallesinde orman yangını çıktı.

Fındıcak'taki örtülü orman yangını sırasında bin 300 metrekare alan ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Fazla büyümeden kontrol altına alınan yangına, Daday, Araç ve İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Ormanlık alanda çıkan ve fazla büyümeden söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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