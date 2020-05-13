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Aktüel

Kastamonu'da köy muhtarından Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşla destek

Yeniakit Publisher
2020-05-13 19:09:33 -
Kastamonu'da köy muhtarından Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşla destek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir köy muhtarı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak katıldı.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılan Kuşçu köyü Muhtarı Mehmet Yıldırım'ı ziyaret ederek kutladı.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır muhtarlık yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Yıldırım, "Onun çağrısını duyunca hiç tereddüt etmeden, 'Ben de bu işte varım' dedim. 5 aylık maaşımı bu kampanyaya bağışladım." dedi.

Türk milletinin çok özel olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Biz İstiklal Savaşı'nı kazanmış, 15 Temmuz'u atlatmış bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte atlatacağız. Önemli olan birlik beraberlik içinde olmamız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, İlçe Kaymakamı Açıkgöz'e teşekkür etti.



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