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Yerel Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan 4 iş yerine 3 bin 600 lira ceza
Yerel

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan 4 iş yerine 3 bin 600 lira ceza

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 4 işletmeye 3 bin 600 lira cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:34:00 -
Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan 4 iş yerine 3 bin 600 lira ceza

Hıfzısıhha Kurulunda alınan kararların uygulanması kapsamında denetimlerini sıklaştıran ekipler, kurallara uyulmayan iş yerleri olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından 4 iş yerine 900'er lira olmak üzere toplam 3 bin 600 lira ceza yazıldı.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, vaka sayılarının artış göstermesiyle ekiplerin de denetimlerinin yoğunlaştırıldığını söyledi.

Esnaf ve vatandaşların mağdur olmaması için alınan kararlara uymasını isteyen Seyhan, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda aldığımız kararları hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de belediye anons sistemlerinden paylaşıyoruz. Tüm esnaf ve vatandaşlarımızı vaka sayılarını düşürmek, kendilerinin ve sevdiklerinin sağlıklarını korumak için kurallara uymaya davet ediyorum." dedi. 

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