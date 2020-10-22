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Aktüel Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası
Aktüel

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:54:16 -
Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye 86 bin 880 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, 15-21 Ekim tarihleri arasında maske takmayan 60, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 9, sigara yasağına uymayan 5 olmak üzere 74 kişiye 86 bin 880 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 8 kişi hakkında ise adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

İzolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 8 kişinin ise Kastamonu Valiliği tarafından belirlenen yurtlarda bulunduğu kaydedildi.




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