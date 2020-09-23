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Aktüel Kastamonu'da Kovid-19 kurallarına uymayan 961 kişiye para cezası
Aktüel

Kastamonu'da Kovid-19 kurallarına uymayan 961 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-23 17:15:37 -
Kastamonu'da Kovid-19 kurallarına uymayan 961 kişiye para cezası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 961 kişiye toplam 188 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların gerekli tedbirlere uymasının önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 1-22 Eylül tarihlerinde yapılan denetimler hakkında bilgi verilerek, "Son 22 günde maske takmayan 873, sosyal mesafeye uymayan 24, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 53, sigara yasağına uymayan 11 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır. Bu kişilere toplam 188 bin 500 lira para cezası kesilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 48 kişi hakkında da TCK'nin 195'inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.


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