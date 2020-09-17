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Aktüel Kastamonu'da kendine direnen kuyumcuyu vuran şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kastamonu'da kendine direnen kuyumcuyu vuran şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri, şüpheliye, kent merkezindeki 30 farklı kamera kaydını inceleyerek ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:32:30 -
Kastamonu'da kendine direnen kuyumcuyu vuran şüpheli tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, hırsızlık için girdiği dükkanda kendisine direnen kadın kuyumcuyu vuran kişi tutuklandı.

Olayın ardından kaçan maskeli soyguncuyu bulmak için Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki 30 farklı kamera kaydını 15 gün inceleyen polis ekipleri, şüpheli E.T'nin eşkalini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, E.T. ile eşi Ü.T ve annesi T.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ü.T ve anne T.T. ise serbest savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Pehlivan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

28 Ağustos'ta cuma namazı sırasında Belediye Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya giren maskeli soyguncu, kendisine direnen kuyumcu Elif Pehlivan'ı (45) silahla vurarak yaralamıştı.


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