Kastamonu’da kargalar bakın neye daldı
Kastamonu'da stanttaki cipslere dadanan kargaların o anları kameraya yansıdı.
Bir marketin önünde bulunan stanttan cips paketlerini çalarak, gagalarıyla patlatan kargaların o anları kameraya yansıdı.
Kastamonu'da stanttaki cipslere dadanan kargaların o anları kameraya yansıdı.
Bir marketin önünde bulunan stanttan cips paketlerini çalarak, gagalarıyla patlatan kargaların o anları kameraya yansıdı.
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