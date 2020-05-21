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Yaşam

Kastamonu’da kargalar bakın neye daldı

Kastamonu'da stanttaki cipslere dadanan kargaların o anları kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:46:00 -

Bir marketin önünde bulunan stanttan cips paketlerini çalarak, gagalarıyla patlatan kargaların o anları kameraya yansıdı.

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