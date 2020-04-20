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Aktüel

Kastamonu’da kaçak avlanan üç kişi suçüstü yakalandı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen üç kişi, suçüstü yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

2020-04-20 16:38:10 -
Kastamonu’da kaçak avlanan üç kişi suçüstü yakalandı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen üç kişi, suçüstü yakalanarak haklarında işlem yapıldı.


Seydiler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne bağlı ekipler, Seydiler ilçesinde yaptıkları kontroller sırasında 3 kaçak avcıya işlem yaptı. Ayrıca kaçak avcılara ait 2 adet tüfek ile el fenerlerine de el konuldu. Koruma kontrol çalışmalarının devam ettiği aynı zamanda üreme ve tüy değiştirme dönemlerinde yaban hayvanlarına hiçbir şekilde zarar verilmemesi istendi. Ekipler, özellikle gece ışık ile av adı altında avlanılmaması uyarısında bulundu.

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Yorumunuzu bu alana yazın BEN BI SEY SORMAK ISTIYORUM ACABA BAZI HABERLERDE SUCLARIN ADI SOYADI VERILIYOR YADA SADECE ISIM VE SOYADI HARFLERI VERIYOR BIDE BISEY SOACAKTIM HANI HAKLARINDA ISLEM YAPILACAKMIS YA NASIL TUR ISLEM YAPIYOR NE YAPIYOR SOYLERMSNZ ACABA BIRSYE DIYCGM BU KONUDA
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