Kastamonu'da jandarma ekiplerinden drone destekli trafik denetimi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Denetimlerin bundan sonra havadan da yapılacağı belirtilen açıklamada, trafik ve asayiş timlerinin de katıldığı drone destekli denetimlerde İnebolu-Seydiler kara yolu ile Ilgaz Dağı geçidinde 52 araç ve sürücünün kontrol edildiği kaydedildi.

Trafik kurallarına uyulmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Trafik kurallarına uyulması ve trafik ihlallerinin önlenmesi kapsamında farkındalık yaratmak maksadıyla icra edilen drone ile havadan denetim faaliyetlerine devam edilecek." ifadelerine yer verildi.





