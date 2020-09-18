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Aktüel Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:24:26 -
Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ihbar üzerine Daday ilçesi Köşeler köyünde çalışma başlattı.

Bölgede kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 2 dedektör ile kazı yapmakta kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Bu arada, jandarmanın Taşköprü ilçesi Alambatak köyünde düzenlediği operasyonda ise R.K'nin evinde 7 boşluk arama çubuğu, oğlu A.K'nin evinde ise 3 define arama dedektörü ile üzerinde çeşitli işlemler yapılmış taş obje ele geçirildi.

Baba ve oğlu gözaltına alındı.


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