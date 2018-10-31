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Kastamonu’da inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaralandı

Okul inşaatında çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 21:31
Kastamonu’da inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaralandı

Esentepe Mahallesi’nde bir okul inşaatında çalışan işçi Yüksel Con (38), vincin bom kısmının elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. İnşaat alanına düşen işçi Yüksel Can, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, polis ve itfaiye ekiplerinin müşterek çalışması sonucu sedyeye bağlanarak bulunduğu yerden çıkartıldı. Vatandaşların da yardımıyla inşaat alanından çıkartılan yaralı işçi Yüksel Con, ambulansa bindirilerek Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı işçi Yüksel Con’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 21:31
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  2. iş kazası
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