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Aktüel Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor
Aktüel

Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor

Hanönü ilçesinde bulunan Gürleyik Şelalesi, su sesi ve rengarenk sonbahar tonlarıyla ziyaretçilerine huzur veriyor - Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş: - "Gürleyik Şelalesi'nin huzur veren sesini dinlerken kuş ve yaprak sesleri arasında sonbaharın tüm renklerini görebilirsiniz"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:32:02 -
Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan Gürleyik Şelalesi, rengarenk ağaçları ile sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İlçeye bağlı Bağdere köyünde bulunan şelale, yılın neredeyse her mevsimi ziyaretçi çekiyor. Ağaç çeşitliliği bakımından zengin olan bölge, sonbahar aylarında kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarıyla rengarenk oluyor.

Yaklaşık 40 metre yükseklikten iki kademe şeklinde sonbaharın tüm renklerini barındıran ağaçların arasında dökülen suyun çıkardığı ses de ziyaretçilere huzur veriyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, neredeyse her mevsim bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Gürleyik Çayı'nda oluşan şelalenin uzun yıllara dayanan hikayesinin bulunduğunu belirten Keleş, "Gürleyik Çayı, belki de milyonlarca yıllık yolculuğu sırasında kendisine bir yol bulması sonucu harika bir doğa olayı meydana getirmiş. Burası özellikle yaz aylarında Hanönü ilçesi ve çevreden gelen vatandaşların piknik alanlarından biri." dedi.

- "Yazdan ziyade buranın sonbaharını tavsiye ediyorum"

Bölgenin sonbaharda ayrı güzelliğe büründüğünü ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Sonbahar mevsimi ağaçların renklerinin en güzel olduğu dönem. Yazdan ziyade ben buranın sonbaharını tavsiye ediyorum. Hanönü'ndeki sonbaharın en güzel görüldüğü yerlerden biri burası. Dere boyunda gezdiğimiz zaman çınar ağaçlarının kahverengi ve yeşile çalan müthiş renk cümbüşü içeren yapraklarını göreceksiniz. Yaban fındıkları ayrı güzellik katıyor. Kayın ağaçları, gökçe ağaçlar var. Burası kısa mesafede birçok ağacı bulabileceğiniz rengarenk bir güzellik.

Gürleyik Şelalesi'nin huzur veren sesini dinlerken kuş ve yaprak sesleri arasında sonbaharın tüm renklerini görebilirsiniz."

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