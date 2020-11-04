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Aktüel Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Aktüel

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:01:29 -
Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Haydar Demir'in kullandığı 59 AAE 891 plakalı otomobil Kastamonu Taşköprü kara yolu Hasköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki Yakup Aydın ve Kasım Ağar yaralandı.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yol kısa süre trafiğe kapandı. Jandarma ekipler, sürücüleri yağış nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.



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