Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Irak uyruklu biri kadın 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.