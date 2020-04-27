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Aktüel

Kastamonu’da çocukların bisikletlerini çalan 4 hırsız yakalandı

Kastamonu’da farklı mahallelerden çocukların bisikletlerini çalan, ayrıca ev ve iş yerlerine de giren 4 şüpheli yakalandı.

2020-04-27 15:50:18 -
Kastamonu’da çocukların bisikletlerini çalan 4 hırsız yakalandı

Kastamonu’da farklı mahallelerden çocukların bisikletlerini çalan, ayrıca ev ve iş yerlerine de giren 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde İnönü Mahallesi ve Kuzeykent Mahallelerinde 1 ikametten hırsızlık, 2 ayrı iş yerinden hırsızlık ile farklı mahallelerden 3 adet bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplamda 6 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanın şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahısta tutuklanarak ceza evine konuldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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