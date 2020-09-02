  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:43:25 -
Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışması sürüyor.

Yangın söndürme uçağının da destek verdiği çalışmalara bölgedeki köylüler de katılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman Die Welt'ten çılgın iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gemisini batırın talimatı verdi
Dünya

Alman Die Welt'ten çılgın iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gemisini batırın talimatı verdi

Türkiye'ye karşı her fırsatta algı operasyonlarında bulunan Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın b..
Macron'dan skandal
Dünya

Macron'dan skandal "Hz. Muhammed" kararı!

Çirkin karikatürlerle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saldıran İslam düşmanı Hristiyan yobaz Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, ska..
Skandal Türkiye açıklaması! 25 Eylül'e kadar süre verip tehdit etti
Siyaset

Skandal Türkiye açıklaması! 25 Eylül'e kadar süre verip tehdit etti

Yunanistan’ın sırtınızı sıvazlayan Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunan basınına konuşan Avrupa Komi..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı