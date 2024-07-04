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Yerel Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Yerel

Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-07-04 11:24:00 -
Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 ayrı noktadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangına helikopterle havadan da müdahale ediliyor.
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