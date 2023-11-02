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Kültür - Sanat Kastamonu'da bulundu! Roma dönemine ait
Kültür - Sanat

Kastamonu'da bulundu! Roma dönemine ait

Yeniakit Publisher
2023-11-02 16:56:00 -
Kastamonu'da bulundu! Roma dönemine ait

Kastamonu Pınarbaşı’nda Roma dönemine ait mezar taşı bulundu.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yapılan kazı çalışması sonucu Roma dönemine ait mezar steline (taşı) ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Amirliği koordinesinde, Kastamonu Müzesi görevlileri eşliğinde ilçede kazı çalışması yürütüldü.

Çalışma sonucu, Roma dönemine ait mezar steli olduğu belirlenen 151 santimetre uzunluğunda, 58 santimetre genişliğinde ve üzerinde 9 satır halinde Grekçe yazı bulunan eser bulundu.

Tarihi eser, koruma altına alınmak üzere müze yetkililerine teslim edildi.
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