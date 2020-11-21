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Aktüel Kastamonu'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Kastamonu'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:28:43 -
Kastamonu'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir kişiyi silahlı saldırı sonucu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Aksakal'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla akrabası M.K'yi saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasret Sokak'ta dün, kullandığı otomobile silahla ateş açılması sonucu Sedat Aksakal olay yerinde hayatını kaybetmişti.


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