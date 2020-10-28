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Aktüel Kastamonu'da bıçaklanan kişi 12 gün sonra hayatını kaybetti
Aktüel

Kastamonu'da bıçaklanan kişi 12 gün sonra hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:16:36 -
Kastamonu'da bıçaklanan kişi 12 gün sonra hayatını kaybetti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bıçaklanarak ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kastamonu Küçük Sanayi Sitesi'nde motor ustalığı yapan Mehmet Şen ile aynı iş yerinde çalışan E.M. arasında 16 Ekim'de henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.M, Şen'i bıçakla yaraladı. Şen, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polislerce gözaltına alınan E.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hastanede 12 gündür tedavi gören Şen, hayatını kaybetti.


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