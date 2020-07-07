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Kastamonu'da Belediye Başkanı'nın bulduğu kızıl geyik yavrusu korumaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 15:23:24 -
Kastamonu'da Belediye Başkanı'nın bulduğu kızıl geyik yavrusu korumaya alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Belediye Başkanı Serkan Uçar'ın bulduğu kızıl geyik yavrusu, korumaya alındı.

Ailesiyle Gökbelen köyünün ormanlık alanında gezinti yapan Uçar, bitkin halde ve yürümekte zorlanan kızıl geyik yavrusu gördü.

Çevrede yaptığı araştırmada geyiğin annesini bulamayan Uçar, bunun üzerine yavruyu evine götürerek bir süre baktı.

Uçar, daha sonra geyik yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Uçar, AA muhabirine, geyik yavrusuna evinin altındaki depoda 3 gün baktıklarını ve biberonla süt verdiklerini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit de yavrunun 1-1,5 aylık olduğunu dile getirerek, "Kızıl geyik yavrusunun sağlık kontrolü veteriner hekim tarafından yapıldı. Hayvan Sinop'taki üretim ve rehabilitasyon merkezine götürülecek. Doğal yaşama alıştırıldıktan sonra ormana salıverilecek." dedi.



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