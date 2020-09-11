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Aktüel Kastamonu'da anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Aktüel

Kastamonu'da anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:35:36 -
Kastamonu'da anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde anız yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Çiçekyayla köyünde otların ateşe verilmesi sonucu kontrolden çıkan alevler, ormanlık alana yöneldi.

Bu sırada ihbar üzerine bölgeye gelen Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ile Abana ve Bozkurt Belediyesi ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yürüten ekipler, ormana yakın alanlarda ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

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