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Aktüel

Kastamonu'da 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarıya çıkacağı zamanlarda diğer kişilere "evde kal" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:07:01 -
Kastamonu'da 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarıya çıkacağı zamanlarda diğer kişilere "evde kal" çağrısı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valiliğince, 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkacağı zamanlarda diğer vatandaşların evlerinde kalması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların 10 Mayıs Pazar günü yürüme mesafesi ile sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecekleri hatırlatıldı.

Bu kişilerin dışarı çıkacağı saatlerde riski azaltmak amacıyla diğer insanların gönüllü olarak evlerinde kalmasının önem taşıdığı belirtilen açıklamada, "Bunun için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bilgilendirme kampanyası yapılacak. Hazırlanacak duyuru metni belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından günde en az 5 kez anons yapılacak. Ayrıca köy ve mahalle muhtarlarınca da bu husus duyurulacak. Özellikle 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 65 yaş ve üstü dışındaki vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.



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