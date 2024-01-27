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Gündem Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı
Gündem

Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-27 07:31:00 -
Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 6 kişi yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı.

Kazada hafif yaralanan otobüs şoförü Orhan Ç. (51) Taşköprü Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ç. tutuklandı.

Orhan Ç. idaresindeki yolcu otobüsü, dün Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrilmiş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 33 kişi yaralanmıştı.

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