Kastamonu’da 55 litre sahte içki ele geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda 55 litre kaçak içki ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu ilçesinde jandarma sorumluluk bölgesinde kaçak içki imal ve ticareti yapan ve ürettiği sahte içkileri sattığı tespit edilen M.S’yi gözaltına aldı. Jandarma ekiplerince şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; kaçak içki imalatında kullanılan 3 adet düzenek, 2 adet 19 litrelik damacana içinde kaçak içki, 1 adet 5 litrelik plastik bidon içinde kaçak içki, 4 adet 2 litrelik bidon içinde kaçak içki, 5 adet cam şişe içinde kaçak içki olmak üzere toplamda 55 litre kaçak içki, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edildi. Kaçak içki imal ve ticareti yaparak vatandaşların sağlığı ile oynayan ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyonel faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de kararlılıkla devam edileceği belirtildi.