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Kastamonu’da 24 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdi

Kastamonu Valiliği, Kastamonu’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 yerleşim yerinde karantina uygulamasının devam ettiğini, 24 yerleşim yerinde de uygulamanın sona erdiğini açıkladı.

2020-04-28 13:29:48 -
Kastamonu’da 24 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdi

Kastamonu Valiliği, Kastamonu’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 yerleşim yerinde karantina uygulamasının devam ettiğini, 24 yerleşim yerinde de uygulamanın sona erdiğini açıkladı.


Kastamonu Valiliği, yazılı yaptığı açıklamada, şu ana kadar karantinaya alınan yerleşim yerleri hakkında bilgilendirmede bulundu.


Yapılan bilgilendirmede, Tosya ilçesine bağlı Karabey köyü Devrez Mahallesi, Yağcılar köyü ve Ortalıca köyü Belen Mahallesi ile Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde karantinanın devam ettiği belirtildi.


Öte yandan il merkezine bağlı Halife, Talipler ve Halifekuyucağı köyleri, Devrekani ilçesine bağlı Hasırlı köyü Merkez Mahallesi, Ahlatçık köyü Karataş Mahallesi, Bılgıldayık köyü Hacıhasan Mahallesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Hocalar köyü Merkez Mahallesi, Kalaycı köyü Derecik Mahallesi ve Kurtlugedik köyü Boduroğlu Mahallesi, Azdavay ilçesine bağlı Sıra köyü Merkez Mahallesi, Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar Köyü Diller Mahallesi, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaşlıca köyü Merkez Mahallesi, Samancılar köyü Kapıkaya Mahallesi, Yenibeyler köyü Güneysökü Mahallesi, Saraçlar köyü Karasarmaşık ve Obruk mahalleleri, Seydiler ilçesine bağlı Aşağı İmamlar Mahallesi, Tosya ilçesine bağlı Kargın köyü, Ortalıca köyü Asar Mahallesi ve Arpalık mevkisi, Bayat köyü Taşkaynar Mahallesi, Çepni köyü Sakızcı Mahallesi, Doğanyurt ilçesine bağlı Gözalan köyü Evköz Mahallesi ve Bozkurt ilçesinin Kızılcaelma köyünde ise karantina uygulaması sona erdi.

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