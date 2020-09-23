Kastamonu ve Sinop'ta Kovid-19 denetimi yapıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir merkezindeki kalabalık yerlerde sigara yasağına uymayan 9 kişiye cezai işlem uygulandığını bildirdi.



Kent merkezinde halk otobüsleri, esnaf ve bazı kamu kurumlara denetimlerde bulunan Vali Çakır, kolonya, dezenfektan, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Çakır, gazetecilere, 13 ekibin kent merkezindeki iş yerleri ve sanayi kuruluşlarını denetlediğini söyledi.



Ağustos ayının sonuna doğru vaka sayılarındaki artışla kontrolü sağlamak için denetimleri artırdıklarını belirten Çakır, "Haziran ayıyla beraber, Türkiye'de olduğu gibi kentimizde de vakalar bitme noktasına gelmişti. Vakalardaki artışlardaki en büyük sebep, bayramda ziyaretçilerin gelmesiydi. Nüfusumuz ve vakamız arttı, ardından denetimimiz de arttı." dedi.

İzolasyon kurallarına uymayanları yurtlara yerleştirdiklerini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Bir hafta 10 günlük artıştan sonra vaka sayılarımızda durma ve çok az da olsa aşağıya doğru iniş başladı ancak bizim açımızdan anlamlı bir iniş değil. En azından artışı durdurduk. Kesin olan şu, 1 haftadır iyileşen hasta sayımız, vaka sayımızdan daha fazla. Bu iyi bir haber. 2 hafta önceki seyrimizde değiliz. Aldığımız ilave tedbirlerle vaka sayımızı daha da aşağı seviyelere getireceğiz. İzolasyona uymayan vatandaşlarımız için iki yurt faaliyete geçmişti. Bu sabah itibarıyla 2 kadın, 20 erkeği yurtta misafir ediyoruz. 8'i pozitif vaka, diğerleri temaslı."

Bazı yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çakır, "Bu kararı alalı 1 hafta oldu. Bununla ilgili vatandaşlarımızdan olumlu tepki aldık. Kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz. Sigara içmeyen vatandaş, sigara içenden rahatsız oluyor. Bazen de vatandaş sigara içme bahanesiyle maskesini indiriyor, bir daha sigara içeceğinden dolayı takmadığını söylüyor. Bununla ilgili 9 vatandaşımıza ceza kestik. Bu rakam az gibi gözükebilir ancak yeni bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Denetimlere Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile İl Sağlık Müdür Vekili Yüksel Kutlu da katıldı.

- Sinop

Sinop’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında kentteki iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.



Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgi verildi.



Karaömeroğlu, gazetecilere, koronavirüsle mücadeleyi toplum olarak birleştiklerinde ancak başarabileceklerini söyledi.

Bireysel olarak alınan önlemlerin önemli olduğunu ama salgınla mücadelede yeterli olmayacağını vurgulayan Karaömeroğlu, vatandaşların kurallara uymalarını istedi.



Boyabat ilçesinde de Kaymakam Mehmet Nuri Çetin başkanlığındaki heyet denetim gerçekleştirdi.





