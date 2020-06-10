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Kastamonu valisi kim oldu? Avni Çakır kimdir?

Kastamonu valisi Avni Çakır kimdir? 41 ilde vali değişikliği yaşandı. Vatandaşlar “Kastamonu valisi kim?” , “Kastamonu valisi ismi” , “Kastamonu valisi kim oldu?” , “Kastamonu valiliğine kim getirildi?” , “Avni Çakır kimdir?” , “Avni Çakır hayatı” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:25:00 -
Kastamonu valisi kim oldu? Avni Çakır kimdir?

41 ilde vali değişikliği yaşandı. Hal böyle olunca vatandaşlar “Hangi illerde vali değişikliği yaşandı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi.

Kastamonu valisi kim oldu? Avni Çakır kimdir?

Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır Kastamonu Valiliğine getirildi.

Avni Çakır kimdir?

Avni Çakır 1968 yılında Aksaray’da dünyaya geldi.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Tekirdağ Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Selendi ve Kıbrısçık ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Akıncılar, Akyaka ve Çayıralan ilçelerinde Kaymakamlık görevinde bulundu.

Avni Çakır 2002 yılında Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 2003 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. İçişleri Bakanlığı I. Hukuk Müşavirliği görevini 28 Haziran 2017 tarihi itibarıyla yürütmektedir.

Aynı zamanda Türk İdareciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi olup evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

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