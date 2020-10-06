Kastamonu Valisi Çakır'ın Kovid-19 testi negatife döndü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

Vali Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 test sonucunun bugün itibarıyla negatife döndüğünü belirtti.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Çakır, açıklamasında "İzolasyon ve tedavi sürecimde arayan, mesaj gönderen paylaşımları ile güzel dileklerini ileten, dua ve desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma, mesai arkadaşlarıma ve sevgili Kastamonulu hemşehrilerime en içten sevgi ve şükranlarımı sunarım." ifadelerine yer verdi.

Vali Çakır'ın geçen hafta yaptırdığı testi pozitif çıkmış, bunun üzerine evde izolasyona alınmıştı.