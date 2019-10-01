0553 313 94 23

Kastamonu usulü etli ekmek tarifi | Etli ekmek nasıl yapılır?

Efsane bir lezzet olan yöresel etli ekmeği sizler için derledik. Peki ama etli ekmek nasıl yapılır? Kastamonu usulü etli ekmek malzemeleri nelerdir? Etli ekmek harcı için kıyma çiğ mi hazırlanır? İşte detaylar...

01 Ekim 2019 Salı 15:32
Kastamonu usulü etli ekmek tarifi | Etli ekmek nasıl yapılır?

Efsane bir lezzet olan yöresel etli ekmeği sizler için derledik. Peki ama etli ekmek nasıl yapılır? Kastamonu usulü etli ekmek malzemeleri nelerdir? Etli ekmek harcı için kıyma çiğ mi hazırlanır? İşte detaylar...

Dillere destan olan etli ekmeği denemeyen kaldı mı? Kıyma sevmeyen ya da tercih etmeyen kişiler peynir ya da ıspanak ile bu tarifi deneyebilir.

Malzemeler

  • 1 kg un
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kuru maya
  • aldığı kadar ılık su

İç harcı için;

  • 2 adet soğan
  • 650 gr kıyma
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • karabiber
  • pulbiber
  • 1 çay bardağı su

Ekmeği yağlamak için;

  • tereyağı

Öncelikle hamur için malzemeleri karıştırıp, suyu yavaş yavaş ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamur dinlenirken, iç harcı için soğanları blenderdan geçirip, içerisine kalan bütün malzemeleri çiğ olarak ekleyin ve harmanlayın.

Dinlenen hamuru bezeler halinde tekrar dinlendirin.

Bezeleri açarak içerisine harcı koyup ikiye katlayın.

Sac ya da ocak üzerinde ısıttığınız tavada önlü arkalı pişirin.

Pişmiş ekmeklerin ön ve arka yüzünü tereyağı ile yağlayıp servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 15:32
  1. etli ekmek
  2. etli ekmek tarifi
  3. etli ekmek nasıl yapılır
  4. kapama pilav
  5. danilo zanna
  6. etli ekmek malzemeleri
  7. etli ekmek tarifi ve malzemeleri
  8. konya etli ekmek
  9. etli ekmek kastamonu
  10. etli ekmek kastamonu mu konya mı
  11. tavada etli ekmek tarifi
  12. sivas etli ekmek tarifi
  13. etli ekmek nerenin
  14. taş fırında etli ekmek tarifi
  15. gaziantep usulü etli ekmek malzemeleri
  16. mevlana pide nasıl yapılır
  17. konya mevlana böreği nasıl hazırlanır
  18. etli ekmek malzemeleri ve tarifi
  19. dev etli ekmek
  20. etli ekmek nasıl yapılıyor
  21. mayalı etli ekmek
  22. Kastamonu usulü etli ekmek tarifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Partili Lütfü Türkkan: HDP ile ittifak tabanımızı rahatsız eder
    1. İYİ Partili Lütfü Türkkan: HDP ile..
    2. PKK’nın cirit attığı Almanya’dan..
    3. Son dakika EYT haberi var mı? EYT..
    4. Kardeş ülkeyi sel vurdu! Ölü ve..
    5. Kastamonu usulü etli ekmek tarifi |..
    6. 'Savaş da olacak, çatışmalar da'..
    7. Dikkat! Tüm Türkiye'yi..
    8. Gençlerbirliği antrenmanlara başladı!..
    9. TBMM'de CHP rezaleti
    10. EYT çıkıyor mu? AK Parti’den EYT..
    11. PKK’nın kanalına çıkan CHP'li Gürsel..
    12. Başkan Erdoğan'dan TBMM'de kritik çağrı!
    13. EYT son dakika EYT’lilerden Google..
    14. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk..
    15. AİHM Boşnak nine Orlovic'i haklı buldu
    16. Oy kullanma yaşını 16'ya iniyor!..
    17. AK Partili isim istifasını duyurdu!
    18. AK Parti'den Faruk Çelik'e cevap!
    19. İmamoğlu'nun depreme çözümü pes..
    20. MHP'li isim 'Af' için tarih verdi!
    21. İflas eden İngiliz tur operatörü..
    22. İstanbul'da elektriğe zam gelecek mi?
    23. İmamoğlu’nun yardım iddialarını İBB..
    24. Şişkinlik için hangi doktora gidilir?..
    25. Tarık Ünlüoğlu öldü! Tarık Ünlüoğlu..
    26. DAEŞ askeri kışlaya saldırdı! Çok..
    27. Şarja takıp uyuduğu telefon sonu oldu!
    28. Esed rejiminden İdlib'e yoğun saldırı
    29. Tamamen yerli ve milli! Birçok ülkeden..
    30. Uçaklarda yeni dönem başlıyor! Anında..
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Seri katil Prens
    Seri katil Prens
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    NASA'dan Türkiye paylaşımı
    NASA'dan Türkiye paylaşımı