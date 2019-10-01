Kastamonu usulü etli ekmek tarifi | Etli ekmek nasıl yapılır?

Efsane bir lezzet olan yöresel etli ekmeği sizler için derledik. Peki ama etli ekmek nasıl yapılır? Kastamonu usulü etli ekmek malzemeleri nelerdir? Etli ekmek harcı için kıyma çiğ mi hazırlanır? İşte detaylar...

Dillere destan olan etli ekmeği denemeyen kaldı mı? Kıyma sevmeyen ya da tercih etmeyen kişiler peynir ya da ıspanak ile bu tarifi deneyebilir.

Malzemeler

1 kg un

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru maya

aldığı kadar ılık su

İç harcı için;

2 adet soğan

650 gr kıyma

1 tatlı kaşığı tuz

karabiber

pulbiber

1 çay bardağı su

Ekmeği yağlamak için;

tereyağı

Öncelikle hamur için malzemeleri karıştırıp, suyu yavaş yavaş ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamur dinlenirken, iç harcı için soğanları blenderdan geçirip, içerisine kalan bütün malzemeleri çiğ olarak ekleyin ve harmanlayın.

Dinlenen hamuru bezeler halinde tekrar dinlendirin.

Bezeleri açarak içerisine harcı koyup ikiye katlayın.

Sac ya da ocak üzerinde ısıttığınız tavada önlü arkalı pişirin.

Pişmiş ekmeklerin ön ve arka yüzünü tereyağı ile yağlayıp servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...