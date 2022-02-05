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Ekonomi Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Ekonomi

Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 14:17:00 -
Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacak. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecek. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Adayların müracaat formu ve ilanda müracaat edecekleri pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Kastamonu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmekte. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli müracaatlardan Üniversitemiz sorumlu değil. (Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.)

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