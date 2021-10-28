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Ekonomi Kastamonu Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

Kastamonu Üniversitesi akademik kadro alacak

Kastamonu Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanun’un ve 2547 sayılı Kanun’un, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 15:12:00 -
Kastamonu Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) adaylarının Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

A) MÜRACAAT TAKVİMİ

Müracaat Tarihi      28/10/2021

Son Müracaat Tarihi       11/11/2021 (Mesai Bitimi İtibariyle)

B) SINAV TAKVİMİ (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları için)

Ön Değerlendirme İlan Tarihi        16/11/2021

Giriş Sınavı Tarihi   19/11/2021

Nihai Değerlendirme İlan Tarihi   23/11/2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesihttps://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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