Sosyal medya hesabından mağdur edilen köylülerin açıklamalarını paylaşarak, “Kastamonu Tosya Akbük’te neler oluyor?” diye soran Avukat Meltem Zorba, “Bir köpekçi müptezelin şikâyetleriyle köylüler hakkında önceki kaymakam tarafından 143 tane şikâyet dosyası açılmış. Yeni kaymakam döneminde sayının 190’ı geçtiğini söylüyorlar. Yaşlı teyze kendini korumak için köpeğe sopa salladı diye günlerce karakola çekilmiş! Akıl alır gibi değil. Milletin başıboş köpek şikayetine bir tane dosya açmayan kaymakamlık, kolluk veya adliyelerin bu köpekçi şikayetlerine bu kadar tav olmasını anlayabilen var mı?” şeklinde tepki gösterdi.

İTPERESTLERİN ŞIMARIKLIĞI TOPLUMDA İNFİALE NEDEN OLUYOR!

Kastamonu Tosya Akbük’te yaşananların artık itperestlerin toplumsal patlamaya neden olacak boyuta gelen şımarıklık seviyesine ulaştığını vurgulayan vatandaşlar, devletin bir an önce bu duruma çözüm bulmasını talep ediyorlar.