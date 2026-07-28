Kastamonu Teknokent’te 47 firma, 169 istihdam

Kastamonu Teknokent, girişimcilik ve Ar-Ge çalışmalarında yılın ilk yarısını büyümeyle tamamladı. Kastamonu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kastamonu Teknokent, 2026 yılının ilk altı ayında girişimcilik, yenilik, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve üniversite-sanayi iş birliği alanlarında yürüttüğü çalışmalarla büyümesini sürdürdü. Firma, istihdam ve proje sayılarındaki artışın yanı sıra girişimcilere sunulan desteklerle yenilikçi fikirlerin ticarileşmesine ve nitelikli girişimlerin gelişimine katkı sağlandı.

Yılın ilk altı ayında Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firma sayısı 47’ye ulaştı. Bunların 33’ünü Ar-Ge firmaları, 14’ünü ise Girişim Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren girişimler oluşturdu. Aynı dönemde Teknokent’e 7 yeni firma kabul edilirken, bunların 3’ü Ar-Ge ofislerinde, 4’ü ise Girişim Ofisi çatısı altında faaliyetlerine başladı. Ayrıca 2 firma mezun olurken, 16 girişim ön kuluçka hizmetlerinden yararlandı.

Akademik girişimciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında akademik spin-off firma sayısı 10’a, akademisyen ortaklı firma sayısı ise 11’e yükseldi. Bölge içi ve bölge dışı iş birliği geliştiren firma sayısı 10’a ulaşırken, uluslararası iş birliği gerçekleştiren firma sayısı 2 oldu.

Kastamonu Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların ticarileşme süreçlerinde de gelişme kaydedildi. İlk altı aylık dönemde 27 firma satış gerçekleştirirken, Girişim Ofisi bünyesindeki 7 firma ilk satışını yaptı. Ar-Ge firmalarından 3’ü ile Girişim Ofisi bünyesindeki 4 girişim ihracat gerçekleştirdi.

İstihdamını artırmayı sürdüren Kastamonu Teknokentte toplam personel sayısı 169’a yükseldi. Personelin 159’unu Ar-Ge, 2’sini tasarım, 6’sını destek ve 2’sini kapsam dışı personel oluşturdu. Teknokent bünyesinde görev yapan akademisyen sayısı 28’e, kadın Ar-Ge ve tasarım personeli sayısı ise 45’e ulaştı.

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında Teknokent bünyesinde toplam 57 proje yürütüldü. Bu projelerin 44’ü devam ederken, 7’si tamamlandı. Aynı dönemde TÜBİTAK destekli 4 ve KOSGEB destekli 1 projenin yürütülmesine devam edildi. Yeni destek programlarına yönelik proje hazırlıkları da sürdürüldü.

Projelerin faaliyet alanlarına göre dağılımında 20 Ar-Ge, 1 tasarım ve 36 yazılım projesi yer aldı. Üniversite-sanayi iş birliğine yönelik çalışmalar da ilk altı ayda ivme kazandı. Akademisyenlerle birlikte yürütülen proje sayısı 21’e, firmaların bölge içi ve bölge dışı iş birlikleri kapsamında yürüttüğü proje sayısı ise 11’e ulaştı. Üniversiteler, kamu kurumları, teknoloji transfer ofisleri, Teknopark şirketleri ile yurt içi ve yurt dışındaki firmalarla yürütülen ortak çalışmalar sayesinde Teknokent’in iş birliği ağı genişlemeye devam etti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Teknokent’in akademik bilgi ile girişimciliği buluşturan bir merkez olduğunu belirterek, "Bilgiyi ekonomik ve toplumsal değere dönüştüren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin veriler, Kastamonu Teknokentimizin girişimcilik, Ar-Ge ve üniversite-sanayi iş birliği alanlarında istikrarlı bir gelişim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değer üreten teknolojik girişimleri desteklemeyi, iş birliği ağımızı daha da genişletmeyi ve bölgemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.